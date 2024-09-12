Губернатор Новосибирской области Травников выразил соболезнования в связи со смертью Николая Мамулата

Вчера, 11 сентября, стало известно о смерти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата — он умер в возрасте 67 лет. Информацию об этом подтвердили порталу «Континенту Сибирь» в аппарате бизнес-омбудсмена.