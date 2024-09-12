Двое жителей Прикамья погасили долги по алиментам после ухода на СВО

Житель Орджоникидзевского района Перми на протяжении шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 года рождения. Мужчина нигде не работал и накопил более 500 тыс. руб. задолженности. Судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», а суд назначил ему десять суток ареста. Отбыв наказание, должник заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы он полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно.