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Двое жителей Прикамья погасили долги по алиментам после ухода на СВО

Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) и смогли обеспечить финансовую помощь своим детям. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

Житель Орджоникидзевского района Перми на протяжении шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 года рождения. Мужчина нигде не работал и накопил более 500 тыс. руб. задолженности. Судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», а суд назначил ему десять суток ареста. Отбыв наказание, должник заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы он полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно.

Стать добровольцем решил и житель Добрянки, накопивший задолженность по алиментам на сумму 530 тыс. руб. После привлечения к административной ответственности мужчина пошел на службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, тем самым обеспечив содержание своего ребенка.