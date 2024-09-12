Омичи наблюдали пролёт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» стартовал с космодрома Байконур. Группа астрономов и заинтересованных омичей смогли наблюдать пролёт ракеты прямо над Омском. Правда, самой ракеты конечно же видно не было, но наблюдателям удалось увидеть свечение выхлопных газов за счёт работы двигателей ракеты.