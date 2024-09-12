Омичи наблюдали пролёт ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Глава Омского планетария Владимир Крупко на своей личной странице рассказал, что в небе над Омском можно было наблюдать пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» стартовал с космодрома Байконур. Группа астрономов и заинтересованных омичей смогли наблюдать пролёт ракеты прямо над Омском. Правда, самой ракеты конечно же видно не было, но наблюдателям удалось увидеть свечение выхлопных газов за счёт работы двигателей ракеты.
Ранее мы сообщали, что на полях форума «Армия» генеральный директор ПО «Полёт» Алексей Варочко сообщил, что в Омске начинается серийный выпуск ракет «Ангара».