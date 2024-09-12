Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс 12 сентября сообщил о готовности выступить в России после возобновления концертной деятельности.
В ходе беседы с «РИА Новости», музыкант отметил, что россияне приглашали его выступить в Санкт-Петербурге и Москве. По его словам, на данный момент его концертный тур под названием This Is Not a Drill, который длился два года, завершен, но он был бы не против выступить в России, отмечает «Газета.Ru».
Кроме того, основатель группы отметил сложную организацию концертного тура.
«Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — добавил музыкант.
По его словам, он бы выступил и на Украине в честь окончания конфликта.
Ранее, 17 июля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что Уотерс, который выступает против поставок западного оружия Украине, мог выступить с концертом для участников специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса.
В феврале 2023 года Уотерс призвал президентов России, Украины и США Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, договориться о немедленном прекращении огня. С таким призывом музыкант выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он указал, что конфликт не был неспровоцированным и российская специальная военная операция по защите Донбасса была вызвана внешними силами.