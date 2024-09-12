В Омской области выросла заболеваемость COVID-19

По данным потрала «Объясняем.РФ» за минувшую неделю, со 2 по 8 сентября, в Омской области значительно выросло число заболевших COVID-19. Число выявленных случаев — 394, тогда как за прошлый отчетный период в регионе COVID-19 заболели всего 268 человек.
Отметим, что это самый высокий уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу. Для сравнения в ближайшей к нам по показателям Кемеровской области со 2 по 8 сентября заболел всего 221 человек.
Между тем, согласно данным Роспотребнадзора по Омской области, в структуре заболеваемости омичей респираторными заболеваниями COVID-19 занимает лишь второе место.
50% заболеваний вызваны риновирусами, 25% — COVID-19. Оставшуюся долю (по 8,3% каждый) занимают вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы.