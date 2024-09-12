В Ростове заработал новый центр по работе с одаренными детьми

В Ростове-на-Дону начал работать новый центр по работе с одаренными детьми. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко.
Центр по работе с одаренными детьми находится в здании бывшего доходного дома Н. Е. Парамонова. Он начал работу в сентябре этого года. В учреждении есть все необходимое для комфортного обучения детей. Главный плюс — это все необходимые условия для ребят с ограниченными возможностями.
Сегодня в учреждении работают больше двадцати тренеров-педагогов. Среди них есть специалисты из других регионов, которые будут заниматься с учениками дистанционно.