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В Ростове заработал новый центр по работе с одаренными детьми

Сити-менеджер посетил новый центр по работе с одаренными детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начал работать новый центр по работе с одаренными детьми. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко.

Центр по работе с одаренными детьми находится в здании бывшего доходного дома Н. Е. Парамонова. Он начал работу в сентябре этого года. В учреждении есть все необходимое для комфортного обучения детей. Главный плюс — это все необходимые условия для ребят с ограниченными возможностями.

Сегодня в учреждении работают больше двадцати тренеров-педагогов. Среди них есть специалисты из других регионов, которые будут заниматься с учениками дистанционно.