В Ростове заработал новый центр по работе с одаренными детьми

Центр по работе с одаренными детьми находится в здании бывшего доходного дома Н. Е. Парамонова. Он начал работу в сентябре этого года. В учреждении есть все необходимое для комфортного обучения детей. Главный плюс — это все необходимые условия для ребят с ограниченными возможностями.