В Омске водителя могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы

Водитель утверждает, что не помнит, как это произошло, и считает, что он сидел на заднем сиденье. Однако собранные доказательства показывают, что именно он управлял машиной. Прокурор также поддержал требование потерпевших о выплате около 8 миллионов рублей за моральный вред.