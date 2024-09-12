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В Омске водителя могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы

В аварии погибли три пассажира, обвиняемый свою вину не признает.
Источник: Комсомольская правда

В Омске в Центральном районном суде рассматривают дело 40-летнего водителя. Он обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели трех его пассажиров. Прокурор требует для него 13,5 лет тюремного заключения.

30 января 2022 года в 23:10 водитель управлял автомобилем «Mercedes-Benz GLE-Class» на мосту имени 60-летия Победы. Он двигался с большой скоростью по скользкой дороге и не справился с управлением. Автомобиль врезался в опору освещения. Один пассажир погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

Водитель утверждает, что не помнит, как это произошло, и считает, что он сидел на заднем сиденье. Однако собранные доказательства показывают, что именно он управлял машиной. Прокурор также поддержал требование потерпевших о выплате около 8 миллионов рублей за моральный вред.

В следующем судебном заседании стороны защиты выступят, а затем будет последнее слово подсудимого.