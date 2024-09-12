Медаль «За отвагу»: Ростовский спасатель на Донбассе с риском для жизни помог раненому товарищу

— Так, показывай, что у тебя там, — четко, даже немного по-деловому, сказал Алексей, привыкший к собранности в экстремальных ситуациях. Оказалось, что ноги напарника были иссечены осколками. В тот момент Алексей даже не подумал о том, что может быть и второй «прилет», который накроет обоих. Он был сосредоточен лишь на раненом товарище.