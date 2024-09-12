Медаль «За отвагу»: Ростовский спасатель на Донбассе с риском для жизни помог раненому товарищу

Алексей Бойко из Волгодонска Ростовской области решил спасать людей еще в школе. Перед глазами был отличный пример — сестра и брат по линии мамы, которые работали в МЧС. Так что после армии вопрос «Куда идти работать?» не стоял.
Вот уже больше десяти лет 35-летний мужчина спасает людей. Среди тех, кто обязан ему жизнью, и коллега Василий Жиглов. Во время командировки на Донбасс напарники попали под вражеский обстрел. Алексею повезло — его не задело осколками. А вот товарищу посекло ноги. Рискуя собой, Бойко наложил жгуты сослуживцу и на всех парах помчал в больницу.
«СЧИТАЕМ, ЧТО НАМ ПОВЕЗЛО».
Сегодня, говорит Алексей, он с коллегой часто вспоминает ту поездку в Донецк.
— Говорим о ней с теплотой и считаем, что нам повезло, потому что живы! А ведь все могло сложиться не так.
К слову, Алексей и Василий сами вызвались на Донбасс. Спасатели знали, что их помощь там очень ждут. Родные Алексея не слишком обрадовались такому решению, а десятилетняя дочь и вовсе расплакалась. Близкие понимали, что в ДНР опасность подстерегает на каждом шагу. Но и отговорить спасателя от этой идеи не пытались: понимали, что бесполезно.
В Донецке наши сотрудники МЧС привозили воду в котельные, расположенные на окраине города. Дело в том, что на тот момент снарядами ВСУ были разрушены многие коммуникации, а центральная ТЭЦ не работала. И чтобы люди не мерзли зимой в своих домах, нужно было обеспечить работу котельных.
— Мы заливали техническую воду из старой шахты в автоцистерну, затем ехали в котельную и сливали ее там, — вспоминает Алексей.
ВСУ БИЛИ ПРИЦЕЛЬНО.
Таких вот «водозаборов» в сутки могло быть до двадцати. Бывало, коллеги возвращались в часть в два часа ночи. График тяжелый, но ни Алексей, ни Василий не жаловались.
— Надо так надо, — добавляет Алексей.
День, в который жизнь спасателей чуть не оборвалась, начинался как обычно. Подъем в шесть утра, завтрак на скорую руку и в путь.
— Мы в очередной раз приехали к котельной установке. Пока сливали воду, стояли на улице и болтали с Васей. Было зябко и промозгло. Я сел в наш «Урал».
А уже через минуту раздался звук, похожий на хлопок. Поначалу Алексей решил, что от давления лопнул пожарный рукав.
— Выскочил из машины и смотрю — Вася держится за ноги. Сказал только, что ноги осушило непонятно почему.
Только позже товарищи поймут, что на них с квадрокоптера скинули снаряд. ВСУ били по спасателям прицельно. Но на тот момент обоим сотрудникам МЧС было не до причинно-следственных связей.
МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ».
— Так, показывай, что у тебя там, — четко, даже немного по-деловому, сказал Алексей, привыкший к собранности в экстремальных ситуациях. Оказалось, что ноги напарника были иссечены осколками. В тот момент Алексей даже не подумал о том, что может быть и второй «прилет», который накроет обоих. Он был сосредоточен лишь на раненом товарище.
В итоге мужчина наложил жгуты, дал обезболивающее, помог сесть в салон «Урала» и на всей скорости помчался в ближайшую больницу. Позже Василия отправили на лечение в Ростов. К счастью, медики сохранили донскому спасателю и жизнь, и ноги.
Чуть позже, когда командировка подошла к концу, домой вернулся и Алексей. За мужество и смелость обоих спасателей наградили государственной наградой — медалью «За отвагу».
— Указ о награждении подписан президентом России, — с гордостью сказал Алексей.
А еще герой добавил, если потребуется, то к очередной опасной командировке он готов всегда!