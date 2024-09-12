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Ростовчанам рассказали о коварном заболевании глаз

Специалист назвала симптомы коварного заболевания глаз.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали о коварном заболевании глаз. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на офтальмолога Зарину Курачинову.

Этим заболеванием является глаукома. Оно часто приводит к необратимой потере зрения. Одним из первых признаков недуга может быть появление радужных кругов вокруг источников света, особенно в ночное время.

Также пациент может заметить постепенное сужение поля зрения. Многие даже не осознают, что у них начались серьезные проблемы со зрением.

— Еще одним тревожным сигналом является периодическая боль в глазах или в голове, которая может сопровождаться тошнотой, добавила офтальмолог, — сообщила специалист.