Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Географический диктант» пройдёт в Иркутске

«Географический диктант» пройдёт в Иркутске. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу минприроды Иркутской области.

Русское географическое общество приглашает 16—17 ноября всех желающих на юбилейную Х Международную акцию «Географический диктант». Вопросы основаны на фактах о нашей планете, а сама акция пройдет на площадках по всему миру, в том числе в Антарктиде и на МКС.

Более 95% вопросов составлены участниками конкурса «Напиши свой вопрос». Диктант пройдет в онлайн и оффлайн формате. Информация о месте проведения появится позже. Подробности узнать можно здесь.

Географический диктант носит просветительский характер, оценка географических знаний — не главная задача акции. Более важно для организаторов популяризация географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. Акцию проводят ежегодно с 2015 года, за все время участие приняли более 3,6 млн человек. С 2017 года акция стала международной, общее количество стран, присоединившихся к акции за все время — 129.

образование