«Географический диктант» пройдёт в Иркутске

Географический диктант носит просветительский характер, оценка географических знаний — не главная задача акции. Более важно для организаторов популяризация географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. Акцию проводят ежегодно с 2015 года, за все время участие приняли более 3,6 млн человек. С 2017 года акция стала международной, общее количество стран, присоединившихся к акции за все время — 129.