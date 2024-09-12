Центр города частично перекроют в Иркутске 14 сентября

— С 11:00 до 13:00 ограничат проезд по улицам: Ленина от Сурикова до Карла Маркса, Желябова от Ленина до Сухэ-Батора, Карла Маркса от Ленина до бульвара Гагарина и Бульвар Гагарина от Красного Восстания до Российской, поделились в администрации.