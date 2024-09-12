Центр города частично перекроют в Иркутске 14 сентября

В Иркутске частично перекроют центральную часть города 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы региона, это связано с проведением Парада студенчества.
— С 11:00 до 13:00 ограничат проезд по улицам: Ленина от Сурикова до Карла Маркса, Желябова от Ленина до Сухэ-Батора, Карла Маркса от Ленина до бульвара Гагарина и Бульвар Гагарина от Красного Восстания до Российской, поделились в администрации.
Также поменяется маршрут общественного транспорта с новыми схемами можно ознакомиться в фотокарточках. На период ограничения престанут ходить трамваи и троллейбусы по Ленина.
Схема движения транпорта изменится в центре 14 сентября. Пресс-служба администрации города Иркутска Перекрытие центра города связано с проведением Парада студенчества. Пресс-служба администрации города Иркутска 14 сентября центр города частично перекроют. Пресс-служба администрации города Иркутска.