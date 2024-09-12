Казанцам рассказали, как изменилась жизнь Голубых озер

В Казани на завершающем этапе находится благоустройство Голубых озер. Часть работ началась еще в 2021 году, Однако концепцию проекта приняли лишь в 2023 году. Об этом журналистам рассказала руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Оксана Саргина.
По словам Саргиной, теперь территорию можно посещать только по расписанию. Летом она будет доступна с 5.00 до 22.00, а зимой — с 8.00 до 18.00. Купаться можно только в специально оборудованных купелях. Всего организовано пять таких спусков к воде.
Также среди нововведений — запрет на сапборды. Ко всему прочему на территории заказника появились туалеты, мусорки, информационные центры. Еще провели демонтаж старого оборудования, развили сети экотроп и установили специальные эко-ворота для подсчета посетителей.
Напомним, в Казани благоустройство Голубых озер завершат в ближайшие два месяца. До конца осени на их территории установят информационные стенды.