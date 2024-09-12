Казанцам рассказали, как изменилась жизнь Голубых озер

По словам Саргиной, теперь территорию можно посещать только по расписанию. Летом она будет доступна с 5.00 до 22.00, а зимой — с 8.00 до 18.00. Купаться можно только в специально оборудованных купелях. Всего организовано пять таких спусков к воде.