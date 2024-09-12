В Омске строятся новые образовательные учреждения

Что касается школы в Советском округе, она будет соответствовать стилю микрорайона «Серебряный берег», с кирпичом двух цветов и декоративными панелями. Здание состоит из нескольких блоков, и сейчас завершена кладка первого этажа на 3, 4, 5 и 6 блоках, а на 1 и 2 блоках строители работают над подвальными помещениями. Темпы работы являются довольно хорошими, и есть надежда, что новый подрядчик не подведёт, и к концу года удастся провести тепло в часть корпусов.