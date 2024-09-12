Центр Владивостока будет частично перекрыт на пять дней из-за фестиваля

В центре Владивостока на время проведения фестиваля «Приморские муссоны» (18+) введут временные ограничения движения и парковки транспортных средств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Ограничения будут актуальны с 12.00 26 сентября до 23.59 30 сентября на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.
Для минимизации неудобств автомобилистов объездные маршруты будут доступны по улицам Алеутская, Светланская, Фонтанная, Семеновская и Океанский проспект. Сотрудники ГАИ обеспечат порядок и безопасность на дорогах в период проведения мероприятия..
Напомним, во Владивостоке с 16 сентября по 20 октября будет временно закрыт спуск с бывшего авторынка «Зелёный Угол». Закрытие связано с необходимостью замены труб водоснабжения и водоотведения.