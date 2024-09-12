Больше трех недель скрывался у друзей: поиски молодого человека завершились в Иркутске

В Иркутске завершились поиски пропавшего юноши, который ушел из дома еще в 20 числах августа 2024 года. Перестал выходить на связь, семье не было известно, куда он мог отправиться. Отцу пришлось обращаться за помощью в полицию.
Последний раз его видели в Свердловском округе областного центра. Волонтеры и полиция все это время продолжали поиски, но никаких результатов это не давало. К счастью, 12 сентября молодого человека, наконец, удалось найти.
— Правоохранители обнаружили его на улице Кольцова в Свердловском округе, — поделились в ГУ МВД России по Иркутской области.
Сообщается, что все это время он находился у друзей. Причину, по которой пропал и не выходил на связь, так и не назвал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски 74-летнего пенсионера из Бурятии завершились трагедией. Тело мужчины нашли в лесу 11 сентября.