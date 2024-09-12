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Челябинский миндор объяснил, почему новые трамваи издают душераздирающий скрип

Причиной громкого скрипа в челябинских трамваях оказались дефективные подшипники.

Источник: Комсомольская правда

Челябинцы пожаловались на пронзительный скрип, который слышен в салонах новых трамваев. Раздражающие звуки особенно режут ухо в задней части вагонов. Горожан удивило, почему недавно вышедшие на рельсы трамваи уже ведут себя как несмазанные телеги.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подтвердили, что проблема существует. Удалось найти и ее причину. Это дефект подшипников в вагонах модели 71−628.

— Дефект проявляется не сразу и не на всех вагонах, а как правило спустя выкатки десятков тысяч километров, — рассказали в министерстве.

О дефективных подшипниках уже сообщили на Усть-Катавский вагоностроительный завод, изготовивший трамваи. На предприятии собрали специальную бригаду под руководством главного конструктора, чтобы устранить дефект по гарантии.

На сегодняшний день скрипучие подшипники заменили в 39 вагонах, запчасти заменят еще в десятке трамваев.