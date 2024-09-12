Челябинский миндор объяснил, почему новые трамваи издают душераздирающий скрип

Челябинцы пожаловались на пронзительный скрип, который слышен в салонах новых трамваев. Раздражающие звуки особенно режут ухо в задней части вагонов. Горожан удивило, почему недавно вышедшие на рельсы трамваи уже ведут себя как несмазанные телеги.