Челябинский миндор объяснил, почему новые трамваи издают душераздирающий скрип

Челябинцы пожаловались на пронзительный скрип, который слышен в салонах новых трамваев. Раздражающие звуки особенно режут ухо в задней части вагонов. Горожан удивило, почему недавно вышедшие на рельсы трамваи уже ведут себя как несмазанные телеги.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подтвердили, что проблема существует. Удалось найти и ее причину. Это дефект подшипников в вагонах модели 71−628.
— Дефект проявляется не сразу и не на всех вагонах, а как правило спустя выкатки десятков тысяч километров, — рассказали в министерстве.
О дефективных подшипниках уже сообщили на Усть-Катавский вагоностроительный завод, изготовивший трамваи. На предприятии собрали специальную бригаду под руководством главного конструктора, чтобы устранить дефект по гарантии.
На сегодняшний день скрипучие подшипники заменили в 39 вагонах, запчасти заменят еще в десятке трамваев.