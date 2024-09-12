В день проведения Казанского национального полумарафона ограничат движение транспорта по ряду улиц

С 6:30 до 10:00 для движения закроют дорогу под мостом Миллениум (от ул. С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до улицы между домами № 2 по ул. А. Козина и № 1 г и ул. Ф. Амирхана); ул. Ф. Амирхана (от дома № 2 по ул. А. Козина до ул. С. Хакима); ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской ограничение двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина); Чистопольское кольцо (от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, ограничение двух правых полос движения); ул. Чистопольскую (от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения); дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».