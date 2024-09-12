В день проведения Казанского национального полумарафона ограничат движение транспорта по ряду улиц

В столице Татарстана 22 сентября ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с проведением Казанского национального полумарафона — 2024.
С 6:30 до 9:00 будут закрыты ул. Вишневского (от съезда с ул. Н. Ершова до моста Миллениум, а также от ул. Вишневского до моста Миллениум); мост Миллениум; ул. Подлужная (от дома № 67 до моста Миллениум); ул. Ф. Амирхана (от заезда в тоннель на мост Миллениум до моста Миллениум, полное ограничение двух направлений движения).
С 6:30 до 10:00 для движения закроют дорогу под мостом Миллениум (от ул. С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до улицы между домами № 2 по ул. А. Козина и № 1 г и ул. Ф. Амирхана); ул. Ф. Амирхана (от дома № 2 по ул. А. Козина до ул. С. Хакима); ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской ограничение двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина); Чистопольское кольцо (от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, ограничение двух правых полос движения); ул. Чистопольскую (от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения); дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».
С 6:30 до 10:30 перекроют участок ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, ограничение двух направлений движения).
С 7:00 до 10:50 ограничение будет действовать на ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской); Кремлевской дамбе (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк); ул. Пролетарской; подъеме с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу; съезде с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной; автодороге (от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы); съезде от площади Тысячелетия до ул. Батурина; ул. Батурина (от ул. К. Маркса до Кремлевской набережной); Кремлевской набережной (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева).
Напомним, забег на 3 км состоится 21 сентября, он не потребует ограничения движения. Всего для участников подготовят дистанции на 3, 10 и 21,1 км. В программу включен и детский забег. Для допуска к участию потребуется медицинская справка. Регистрация продлится до 16 сентября включительно.
В прошлом году событие объединило свыше 5,5 тысячи спортсменов и более 2 тысяч болельщиков из семи стран мира и 66 регионов России. Самым быстрым на полумарафонской дистанции среди мужчин оказался Сергей Сергеев (01:08:36). Среди женщин быстрее всех пробежала Марина Смирнова, ее финишное время — 01:18:53.