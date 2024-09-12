Трамплины в Кузнечихе планируется реконструировать к 2027 году

Трамплинный комплекс базы «Кузнечиха» в Нижнем Новгороде планируется реконструировать в 2026—2027 годах. Об этом nn.aif.ru сообщил общественный деятель и эко-защитник Сергей Гостев со ссылкой на письмо регионального министерства спорта.
База «Кузнечиха» находится в оперативном управлении спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. До конца 2024 года планируется обследовать основные несущие конструкции и определить их техническое состояние, а также разработать концепция капремонта и реконструкции. Кроме того, требуется составить смету работ. Реализация будет возможна после получения положительного заключения госэкспертизы по проекту.
Пока же администрация Нижнего Новгорода приобрела трамплин К-6, который до конца года должны установить на территории школы № 131 в микрорайоне «Цветы».
Напомним, на базе «Кузнечиха» в Нижнем Новгороде предлагается реконструировать трамплины К-25 и К-30 и создать новую инфраструктуру.