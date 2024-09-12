Трамплины в Кузнечихе планируется реконструировать к 2027 году

База «Кузнечиха» находится в оперативном управлении спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. До конца 2024 года планируется обследовать основные несущие конструкции и определить их техническое состояние, а также разработать концепция капремонта и реконструкции. Кроме того, требуется составить смету работ. Реализация будет возможна после получения положительного заключения госэкспертизы по проекту.