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Донская прокуратура указала Голубеву на нарушения в сфере здравоохранения

Прокуратура Ростовской области проверила соблюдение законодательства в сфере здравоохранения. Были выявлены нарушения.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, после перехода муниципальных медучреждений в собственность Ростовской области не были достигнуты плановые показатели госпрограммы региона «Развитие здравоохранения» по сокращению числа аварийных и требующих капремонта медицинских организаций.

В настоящее время не завершен капремонт медучреждений в Батайске, Таганроге, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском и Целинском районах.

«Вскрыты факты длительного неиспользования некоторыми медицинскими учреждениями дорогостоящего оборудования, поставленного в том числе в рамках национального проекта “Здравоохранение”», — отмечают в прокуратуре.

Медучреждения в Батайске, Таганроге, Азовском, Белокалитвинском, Цимлянском и других районах региона не хватает медоборудования.

Также сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения в сфере обеспечения льготными лекарствами со стороны основного поставщика в рамках государственных контрактов, заключенных с министерством здравоохранения области.

Прокуратура Ростовской области внесла губернатору региона представление.

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