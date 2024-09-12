Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 мая

— Если брать интенсивность движения, загруженность, износ — эта дорога является худшей в Волгограде. Здесь огромный дачный массив, идут большегрузные машины — из Саратова, Энгельса, часть из Астрахани и объездной Волжского. Давайте в рамках сегодняшней поездки определимся: до 1 мая следующего года мы должны полностью запустить этот участок. Введение современной четырехполосной дороги даст хорошую возможность для развития всей территории, — сказал губернатор.