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Легендарный бар «Гелидор» купила семья ресторатора Малашкина из Волгограда

Сведения о смене собственника появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Источник: Комсомольская правда

В конце августа 2024 года известный волгоградский бизнесмен и ресторатор Александр Малашкин стал единственным собственником легендарного бара «Гелидор» в Краснооктябрьском районе. Руководит заведением его дочь Ульяна Малашкина. Такие данные указаны в выписке из ЕГРЮЛ.

Сумма сделки по продаже бара с пивоварней не разглашается, как и планы нового владельца. В самом заведении посетителям говорят, что бар работает последние дни и закроется в середине сентября.

Бар с пивоварней «Гелидор» или «Бавария» на Красном 26 лет пользовался популярностью, но требовал обновления. Прежний собственник несколько лет назад выставил его на продажу и хотел выручить около 45 миллионов рублей.

Малашкиным в Волгограде принадлежат известные бары, кафе и рестораны: «Бамберг», «Река», «Вилла Капри», «Гретель» и другие. Также в собственности семьи несколько торговых центров.