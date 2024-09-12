Ночью 17-килограммовый пермский кот Крошик устроил побег

— Точно сказать, сколько за это время он скинул в граммах, мы пока не можем, худеет Крошик по плану: в неделю ему нужно сбрасывать от 70 до 150 грамм. Пока вес кота не фиксировался, на днях мы поедем в клинику для контроля анализов и взвешивание. Такой осмотр ему надо будет проходить каждые две недели, — рассказала «КП-Пермь» ветеринарный врач центра DogMas.