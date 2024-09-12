Ночью 17-килограммовый пермский кот Крошик устроил побег

Утром, придя на работу, сотрудники пермского реабилитационного центра DogMas, где сейчас проходит реабилитацию 17-килограммовый пермский кот Крошик, обнаружили странную картину: вольер, где с вечера оставили кота, был пуст, и край лежанки внутри вольера был разгрызен в крошки.
Известный на всю страну раскормленный пермский котик лишь немного сбросил вес, как начал устраивать специалистам, что занялись его судьбой, поразительные сюрпризы. В ночь на 12 сентября он устроил свой первый побег! А это значит, что реабилитация проходит успешно, и котик начал худеть, правда, характер у него оказался — далеко не сахар….
Долго искать сбежавшего пушистика не пришлось: он смог преодолеть лишь несколько метров, добраться до обувной полки, где стояли тапочки сотрудников центра и застрять там.
— Ну что я могу сказать? Наш товарищ — террорист, надеюсь, он сделал это не со зла, — в расстроенных чувствах сняла на видео последствия ночной вылазки ветеринарный врач центра, а потом написала в своем телеграмм-канале пост следующего содержания: «Крошик…. Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Он был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма все-таки подобрел».
Напомним, раскормленного сердобольными санитарками до 17 кило кота нашли в подвале одной из пермских больниц. Рыжий бедолага, объевшийся котлетами, уже не мог встать на лапы, и медики обратились к волонтерам. Те ужаснулись, но забрали раскормленного рыжего котика, чтобы отправить его в реабилитационный центр худеть. Чтобы сбросить вес, Крошика кормят обезжиренным кормом и водят по водной беговой дорожке. И усилия реабилитологов начинают давать плоды.
— Точно сказать, сколько за это время он скинул в граммах, мы пока не можем, худеет Крошик по плану: в неделю ему нужно сбрасывать от 70 до 150 грамм. Пока вес кота не фиксировался, на днях мы поедем в клинику для контроля анализов и взвешивание. Такой осмотр ему надо будет проходить каждые две недели, — рассказала «КП-Пермь» ветеринарный врач центра DogMas.
Несмотря на учиненный в Центре разгром, результатами похудения довольны и волонтеры.
— Конечно, убежал — это сильно сказано, просто дополз, — улыбается основатель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, именно она забирала Крошика из больничного подвала и с помощью неравнодушных пермяков оплачивает сейчас содержание кота в реабилитационном центре. — На самом деле Крошик буквально через недельку у нас начал ползать. То есть ползать он может точно, и чем дальше, тем более активно.
По самым скромным подсчетам, полная реабилитация Крошика обойдется приюту в 30.000 рублей, ведь продлится она не менее полугода. И волонтерам, которые спасают котика, очень нужна помощь. Перевести любую посильную сумму можно по указанным здесь реквизитам.