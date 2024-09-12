«Россия — страна-ковчег, она берет всё лучшее и сохраняет»

—Я бы сказал, что по убеждениям. После того, как в 2014 году Крым присоединился к России, в Европе началась мощная русофобская кампания, и это оказалось для меня одной из причин. Моя жена — русская. Мы жили в Мадриде, наша старшая дочь ходила в испанскую школу. Но уже тогда я почувствовал, что в будущем в Европе станет только хуже. И принял решение переезжать в Россию. Однако без документов я не мог здесь работать. Так что поначалу я сидел в основном без дела, просто дома. Разве что сочинял много музыки. Но однажды мне предложили выступить в Соборе Петра и Павла (лютеранский храм в центре Москвы. — «Известия»). Почему бы не сыграть, подумал я. Дал концерт. Потом еще раз. И еще раз. А сейчас у меня график расписан до мая 2026 года.