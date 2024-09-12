254 скотомогильника уничтожили в Иркутской области за восемь лет

Сейчас в Приангарье 24 таких помещения, все они состоят на ветеринарном учете. Один из них уничтожат до 1 сентября 2025 года. Еще восемь из них находятся в собственности хозяйствующих субъектов. Также есть 15 скотомогильников, в которых захоронили животных с сибирской язвой, их собственник не определен.