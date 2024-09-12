254 скотомогильника уничтожили в Иркутской области за восемь лет

В России с 1 сентября 2024 года ввели новый запрет. Отныне нельзя строить новые скотомогильники. А все старые должны уничтожить в течение 25 лет с момента завершения их использования. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Помимо этого установили новые требования по содержанию, эксплуатации и ликвидации мест для захоронения домашних и сельскохозяйственных животных, сооруженных до введения запрета. Теперь эти помещения необходимо огородить сплошным забором высотой не менее двух метров, а на воротах необходимо повесить табличку с обозначением того, для чего именно предназначена территория. Для уничтожения умеренно опасных отходов до 1 января 2030 года разрешили работу некоторых скотомогильников.
— На территории Иркутской области на начало 2012 года насчитывалось 278 объектов, связанных с уничтожением биологических отходов. Это скотомогильники, биотермические ямы, земляные ямы и траншеи для сжигания, в том числе 15 сибиреязвенных. В 2016 году службой был разработан и утвержден порядок ликвидации бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории региона. За этот период уничтожили 254 бесхозяйных скотомогильника, — отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Сейчас в Приангарье 24 таких помещения, все они состоят на ветеринарном учете. Один из них уничтожат до 1 сентября 2025 года. Еще восемь из них находятся в собственности хозяйствующих субъектов. Также есть 15 скотомогильников, в которых захоронили животных с сибирской язвой, их собственник не определен.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, когда дадут отопление в областном центре.