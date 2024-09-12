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В Омской области увеличилась заболеваемость вирусами, но гриппа пока нет

Роспотребнадзор сообщает о доминировании риновирусов и COVID-19 среди заболевших.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили о текущей ситуации с заболеваемостью в регионе. Омичи чаще всего сталкиваются с вирусами негриппозной этиологии и COVID-19. Грипп в Омске пока не зарегистрирован.

Из числа заболевших, обратившихся за медицинской помощью, половина страдает от риновирусов, четверть — от коронавируса. Еще 8,3% заболевших заразились вирусом парагриппа, такое же количество — аденовирусами и сезонными коронавирусами.

Ведомство также напоминает, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Доступны вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». По состоянию на 12 сентября в регионе привито более 300 тысяч человек, из которых 128 тысяч — дети. Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается в ноябре-декабре.