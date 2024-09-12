В Омской области увеличилась заболеваемость вирусами, но гриппа пока нет

Ведомство также напоминает, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Доступны вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм-М». По состоянию на 12 сентября в регионе привито более 300 тысяч человек, из которых 128 тысяч — дети. Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается в ноябре-декабре.