В Калининграде торжественно закроют сезон экстремальных видов спорта

В Калининграде на площадке у Верхнего озера в субботу, 14 сентября, состоится торжественное закрытие сезона экстремальных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В программе соревнования по дисциплинам БМХ, МТБ, самокат и скейтборд, состязания по фристайл воркауту, армрестлингу, нормативам физподготовки.
Также запланирована открытая тренировка по слеклайну.
Организаторы отметили, что для судейства в Калининград приедет один из лучших самокатеров, звезда экстремального спорта России Дмитрий Фазолов. Он также выступит с показательной программой.
Начало в 12:00.
Вход свободный.