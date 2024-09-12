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В Калининграде торжественно закроют сезон экстремальных видов спорта

Соревнования в честь этого состоятся на площадке у Верхнего озера в субботу.

В Калининграде на площадке у Верхнего озера в субботу, 14 сентября, состоится торжественное закрытие сезона экстремальных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе соревнования по дисциплинам БМХ, МТБ, самокат и скейтборд, состязания по фристайл воркауту, армрестлингу, нормативам физподготовки.

Также запланирована открытая тренировка по слеклайну.

Организаторы отметили, что для судейства в Калининград приедет один из лучших самокатеров, звезда экстремального спорта России Дмитрий Фазолов. Он также выступит с показательной программой.

Начало в 12:00.

Вход свободный.