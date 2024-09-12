В аэропорту «Курумоч» состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила призера Паралимпиады с высоким достижением и добавила, что теперь он станет примером для всей спортивной молодежи региона: «Наш регион всегда славился спортсменами-паралимпийцами. И Николь Родомакина, и Вячеслав Ленский, и многие другие достойно представляли нашу область в составе национальной сборной на Паралимпийских Играх. Их высокие результаты всегда положительно сказываются на развитии физкультуры и спорта. Такие спортсмены становятся примером для молодежи, настоящими героями, доказывая, что они являются людьми с поистине безграничными возможностями. Мы очень рады, что Кирилл показал высокий результат. Его спортивные достижения, а также дополнительные средства, которые сейчас по инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделяются в том числе на спорт лиц с ОВЗ, дадут новый импульс. Мы ждем, что ребята с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься физкультурой, приходить в спорт и добиваться успехов».