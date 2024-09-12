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Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в Воронежской области

Также продолжает оставаться сложной ситуация с пожароопасностью.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области еще на несколько часов продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Информация появилась на прогностической карте ЦФО 12 сентября.

Согласно данным, жителям региона стоит опасаться сильного ветра, порывы которого могут достигать 16 м/с. Предупреждение будет действовать до 18.00 четверга.

Также в области продлили оранжевый уровень чрезвычайной пожарной опасности до 6 утра пятницы, 13 сентября. В регионе введен V класс горимости. В ближайшие дни синоптики обещают жару до +30 градусов. Ветер может усугублять положение.