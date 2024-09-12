Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлили в Воронежской области

В Воронежской области еще на несколько часов продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Информация появилась на прогностической карте ЦФО 12 сентября.
Согласно данным, жителям региона стоит опасаться сильного ветра, порывы которого могут достигать 16 м/с. Предупреждение будет действовать до 18.00 четверга.
Также в области продлили оранжевый уровень чрезвычайной пожарной опасности до 6 утра пятницы, 13 сентября. В регионе введен V класс горимости. В ближайшие дни синоптики обещают жару до +30 градусов. Ветер может усугублять положение.