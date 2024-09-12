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Все школы Красноярского края получили новые флаги и гербы России

За два года все школы Красноярского края обеспечили новыми комплектами главных государственных символов России.

Образовательные учреждения получили 9-метровый уличный флагшток на бетонном основании, настольный флажок, протокольный флаг, герб большой и герб малый.

Как рассказали в министерстве образования, на эти цели в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета было выделено более 58 млн рублей.

«Патриотическое воспитание ребят является важным элементом государственной политики в сфере образования, — отметили в министерстве. — Напомним, с 2022 года во всех российских школах учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, а это является одной из главных задач нацпроекта “Образование”».

Напомним, обеспечить школы государственной символикой поручил Владимир Путин.

образование