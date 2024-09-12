Все школы Красноярского края получили новые флаги и гербы России

«Патриотическое воспитание ребят является важным элементом государственной политики в сфере образования, — отметили в министерстве. — Напомним, с 2022 года во всех российских школах учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, а это является одной из главных задач нацпроекта “Образование”».