Почти 5,5 тысяч человек покусали клещи в Ростовской области

Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. Относить клещей на исследование можно в центр гигиены и эпидемиологии, который находится в Ростове-на-Дону на 7-й линии, 67.