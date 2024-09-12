Почти 5,5 тысяч человек покусали клещи в Ростовской области

В больницы Ростовской области после укусов клещей обратились уже 5455 человек, из которых 2173 — дети до 14 лет. Обновленную статистику по состоянию на 11 сентября 2024 года опубликовали на сайте Роспотребнадзора.
Жителям региона напоминают: клещи могут переносить различные инфекции, поэтому нужно следить, чтобы они не цеплялись на кожу.
Как защититься:
Во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами. На ногах должны быть штаны и высокая обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышечным впадинам и животу.
Питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить в кусты и траву.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. Относить клещей на исследование можно в центр гигиены и эпидемиологии, который находится в Ростове-на-Дону на 7-й линии, 67.