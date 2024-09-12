В Самаре ремонтируют проезжие части и тротуары

В Самаре начались ремонтные работы на проезжих частях и тротуарах. Два подрядчика уже занимаются обновлением, еще двое выпустит на дороги технику и персонал после завершения всех необходимых процедур. Об этом сообщили в городской администрации.
«Из-за осени сроки исполнения контрактов сжатые. Полностью работы нужно завершить в соответствии с климатическими условиями до конца октября 2024 года», — рассказали в пресс-службе.
Все участки тротуаров, которые приведут в порядок этой осенью, ведут к образовательным учреждениям. По первому контракту на дополнительные средства обустроят тротуары на 46 объектах. Уже в работе находятся тротуары на участках улиц Советской Армии, Мичурина, проспектов Карла Маркса, Масленникова и др.
Сначала рабочие демонтируют покрытие тротуаров, непригодного для дальнейшей эксплуатации, затем занимаются основанием. На каких-то участках меняют песок и щебень, а на других — только щебень. Также при необходимости идет монтаж новых бордюров. Параллельно другой подрядчик занимается ремонтом 10 автодорог методом больших «карт».