Экс-главврачу БСМП Калининграда Евгению Любивому не удалось восстановиться на работе

В апреле Любивый подал иск к БСМП и Минздрав Калининградской области, посчитав своё увольнение из больницы незаконным, а потому требовал восстановления на работе и компенсации морального вреда. Однако суд первой инстанции — Ленинградский районный суд Калининграда — отказался удовлетворять его требования. Любивый указывал, что он не увольнялся по собственному желанию, как об этом заявили представители министерства. Также по мнению истца был нарушен сам порядок увольнения, так как он находился на больничном с 15 января по 18 марта 2024 года.