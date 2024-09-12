В Братске на фасаде дома в районе Осиновка появится новый мурал

В Братске по улице Спортивной фасад жилого дома украсит новый мурал. Как сообщили в пресс-службе администрации города, изображение посвящено 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали.
— «Музей под открытым небом» — это арт-проект по росписи объектов, в том числе фасадов жилых домов, масштабными арт-изображениями (муралами) в некоторых муниципальных образованиях Иркутской области, — пояснили в администрации.
Дизайнером эскиза в Братске стала Софья Катышевцева. На мурале будет изображен перрон вокзала и встречающие. Оформление выполнит художник из Иркутска Александр Семенюк. Работу завершат 15 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 14 сентября перекроют главные улицы города из-за проведения Парада студенчества.