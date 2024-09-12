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В Братске на фасаде дома в районе Осиновка появится новый мурал

Изображение будет посвящено 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Источник: Комсомольская правда

В Братске по улице Спортивной фасад жилого дома украсит новый мурал. Как сообщили в пресс-службе администрации города, изображение посвящено 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали.

— «Музей под открытым небом» — это арт-проект по росписи объектов, в том числе фасадов жилых домов, масштабными арт-изображениями (муралами) в некоторых муниципальных образованиях Иркутской области, — пояснили в администрации.

Дизайнером эскиза в Братске стала Софья Катышевцева. На мурале будет изображен перрон вокзала и встречающие. Оформление выполнит художник из Иркутска Александр Семенюк. Работу завершат 15 сентября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 14 сентября перекроют главные улицы города из-за проведения Парада студенчества.