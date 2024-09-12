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Специалисты восстановят фасады храма Николы Заяицкого в Замоскворечье

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фасады построенной в XVIII веке церкви Николы Заяицкого в Замоскоречье будут отреставрированы, храму вернут исторический облик, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Сохраним фасады церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье. Она находится в самом центре Москвы во 2-м Раушском переулке и является объектом культурного наследия федерального значения… Начнем с первоочередных работ, и в планах — разработать проект комплексной реставрации фасадов, что позволит сохранить исторический облик церкви», — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что история церкви восходит к началу XVII века, а дошедшее до современности здание было построено в 1749—1754 годах. Реставрационные работы церкви прошли в 1990-х годах. Сейчас на фасаде местами разрушилась кирпичная кладка, потрескалась штукатурка и шелушится окрасочный слой.

С мая 2023 года при храме располагается Синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством.

архитектура
Собянин Сергей