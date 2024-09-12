«Месяц безопасного Интернета» начнется в Иркутской области 16 сентября

В Иркутской области с 16 по 20 сентября будет проходить масштабная акция «Месяц безопасного Интернета». Эксперты расскажут детям и их родителям о медиаграмотности и цифровой безопасности. Также семинары проведут для педагогов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Ситуация в информационной сфере меняется очень быстро: постоянно появляются новые риски и опасности, с которыми сталкиваются дети и родители. Наша организация ежедневно получает огромное количество писем и обращений от родительского и педагогического сообщества в связи с распространением опасного контента. Многие просят советы и рекомендации, как общаться с детьми на эти темы. Поэтому актуальность акции с каждым годом только увеличивается, — поделилась эксперт Лиги безопасного Интернета Светлана Бондарева.
В школах Приангарья на постоянной основе проводят «Уроки цифры», где помимо всего прочего рассказывают о том, как не стать жертвой информационных вызовов и угроз. А вот во время акции дети всех возрастов узнают о том, что такое персональные данные и почему нельзя их никому разглашать. Также научатся выявлять фейки и побольше узнают об актуальных мошеннических схемах. Также организаторы попробуют заинтересовать школьников ИТ-отраслью, чтобы в будущем они выбрали ее в качестве профессии.
Данная акция проводится в России с 2013 года. В прошлом году эксперты съездили в девять субъектов, провели 161 урок. Задействовали в своей работе 4889 школьника, провели 13 педагогических советов и восемь лекций для родителей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре спустя три недели завершились поиски молодого человека.