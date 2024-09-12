«Месяц безопасного Интернета» начнется в Иркутской области 16 сентября

В школах Приангарья на постоянной основе проводят «Уроки цифры», где помимо всего прочего рассказывают о том, как не стать жертвой информационных вызовов и угроз. А вот во время акции дети всех возрастов узнают о том, что такое персональные данные и почему нельзя их никому разглашать. Также научатся выявлять фейки и побольше узнают об актуальных мошеннических схемах. Также организаторы попробуют заинтересовать школьников ИТ-отраслью, чтобы в будущем они выбрали ее в качестве профессии.