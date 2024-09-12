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В Сочи достроили крупнейший в ЮФО детский сад на 550 мест

В сочинском микрорайоне Кудепста завершили строительство детского сада на 550 мест. Учреждение считается крупнейшим в Южном федеральном округе, сообщает в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Работы выполнили в срок, как было обещано строителями в июне текущего года. Сейчас проводится подготовка к лицензированию учреждения и комплектованию педагогического состава.

Как отметил господин Прошунин, важным этапом перед открытием детсада стало получение отзывов от родителей будущих воспитанников. Их мнения выслушали на встрече в новом дошкольном учреждении, получившем название «Самшит».

Кроме того, мэр Сочи сообщил о принятом решении по строительству новой школы в микрорайоне Кудепста. Определен участок для ее возведения, скоро будет разработан и план реализации проекта. В Кудепсте хотят создать социальный кластер, в который помимо детсада и школы включат достроенный спорткомплекс.

строительство