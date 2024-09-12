В Сочи достроили крупнейший в ЮФО детский сад на 550 мест

Работы выполнили в срок, как было обещано строителями в июне текущего года. Сейчас проводится подготовка к лицензированию учреждения и комплектованию педагогического состава.
Как отметил господин Прошунин, важным этапом перед открытием детсада стало получение отзывов от родителей будущих воспитанников. Их мнения выслушали на встрече в новом дошкольном учреждении, получившем название «Самшит».
Кроме того, мэр Сочи сообщил о принятом решении по строительству новой школы в микрорайоне Кудепста. Определен участок для ее возведения, скоро будет разработан и план реализации проекта. В Кудепсте хотят создать социальный кластер, в который помимо детсада и школы включат достроенный спорткомплекс.