В Сочи достроили крупнейший в ЮФО детский сад на 550 мест

Кроме того, мэр Сочи сообщил о принятом решении по строительству новой школы в микрорайоне Кудепста. Определен участок для ее возведения, скоро будет разработан и план реализации проекта. В Кудепсте хотят создать социальный кластер, в который помимо детсада и школы включат достроенный спорткомплекс.