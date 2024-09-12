Суд взыскал с омички средства материнского капитала за халатность в уходе за домом

Суд в Омской области постановил вернуть средства материнского капитала. Женщина, которая лишилась родительских прав, должна вернуть 409 тысяч рублей своим детям.
Прокуратура проверила, как женщина использовала средства материнского капитала. В 2013 году она купила дом, но не зарегистрировала его и не ухаживала за ним. Из-за этого дом пришел в плохое состояние.
Женщина была лишена прав на своих четырех детей за невыполнение родительских обязанностей. Дети сейчас находятся под опекой. Суд поддержал требования прокуратуры.
Прокуратура также следит за тем, как органы опеки признают дом аварийным, чтобы дети могли получить новое жилье.