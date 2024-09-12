Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд закрыл кафе «Самарканд» из-за жалоб жителей дома на неприятный запах

Ранее юрлицу неоднократно выписывали административные протоколы.

Ленинградский районный суд вынес решение о прекращении деятельности ИП Икрамовой Д. М. по оказанию услуг общественного питания в кафе «Самарканд» на ул. 9 Апреля.

Жители дома, внизу которого было расположено кафе, постоянно жаловались на то, что из кафе в квартиры идет неприятный запах гари и жженого масла. Управление Роспотребнадзора, проводившее проверки по жалобам, неоднократно выявляло превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилых помещений.

Несмотря на то, что на владельцев кафе неоднократно возбуждали административные дела, и даже приостанавливали деятельность кафе на 90 суток, ситуация не менялась. В результате суд полностью прекратил деятельность ИП.

Решение суда не вступило в законную силу.