Суд закрыл кафе «Самарканд» из-за жалоб жителей дома на неприятный запах

Жители дома, внизу которого было расположено кафе, постоянно жаловались на то, что из кафе в квартиры идет неприятный запах гари и жженого масла. Управление Роспотребнадзора, проводившее проверки по жалобам, неоднократно выявляло превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилых помещений.