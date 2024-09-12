Сын Честера Беннингтона заявил, что фанаты Linkin Park угрожают ему

Накануне Джейми обвинил одного из создателей команды Майка Шиноду в том, что он «тихо стер» жизнь и наследие Честера «в режиме реального времени». Выступая против Эмили, он упомянул ее связь с Церковью саентологии и поддержку актера Дэнни Мастерсона, в 2023-м обвиненного в сексуализированном насилии.