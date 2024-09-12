Сын Честера Беннингтона заявил, что фанаты Linkin Park угрожают ему

Старший сын покойного лидера Linkin Park Честера Беннингтона Джейми в своих соцсетях рассказал, что поклонники группы говорят ему «ужасные и жестокие вещи». Волна хейта началась после того, как потомок звезды раскритиковал решение артистов взять бывшую солистку Dead Sara Эмили Армстронг в качестве новой вокалистки.
По словам Джейми, некоторые люди желают ему смерти и заявляют, что отец не одобрил бы его поведения.
Молодой человек собирается посетить предстоящее шоу Linkin Park с Армстронг в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что не чувствует себя в безопасности. VIP-билет коллектив ему не предложил. Беннингтон-младший заявил, что музыканты понесут ответственность, если с ним что-нибудь случится.
Накануне Джейми обвинил одного из создателей команды Майка Шиноду в том, что он «тихо стер» жизнь и наследие Честера «в режиме реального времени». Выступая против Эмили, он упомянул ее связь с Церковью саентологии и поддержку актера Дэнни Мастерсона, в 2023-м обвиненного в сексуализированном насилии.
Ранее Linkin Park признались, что хотели сменить название реформированной группы, но решили оставить все, как есть.