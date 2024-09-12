Главные новости 12 сентября 2024 года

Тележурналист Николай Сванидзе ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом 12 сентября сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, выразив благодарность ему. По информации «Известий», он скончался в Москве, в последнее время страдал от пневмонии.