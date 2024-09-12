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Главные новости 12 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 12 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 сентября 2024 года.

Антонов назвал неосуществимой цель США нанести России поражение

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «пренебрегает» российскими интересами и его цель нанести РФ стратегическое поражение неосуществима. Он отметил, что США углубляют свой кризис в конфликте, жертвуя благосостоянием граждан ради вооружения Киева.

У Польши нет желания защищать Украину, заявил Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сказал, что у Варшавы нет желания защищать Украину. Однако добавил, что ситуация может измениться, если фронт начнет рушиться. Видеозапись опубликована в Telegram.

Умер журналист Николай Сванидзе

Источник: РИА "Новости"

Тележурналист Николай Сванидзе ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом 12 сентября сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, выразив благодарность ему. По информации «Известий», он скончался в Москве, в последнее время страдал от пневмонии.

LG решила вернуться в Россию с новым брендом

Источник: Shutterstock

Южнокорейская компания LG, приостановившая поставки в Россию в марте 2022 года, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Ohui. Под этой маркой планируют выпускать косметические продукты, включая кремы и парфюмерию. Заявка была подана 6 сентября.

В РАН предупредили об ударе облака солнечной плазмы по Земле

Источник: amic.ru

В РАН предупредили, что облако солнечной плазмы ударит по Земле 13 сентября с вероятностью 99,9%. Модель показала приход солнечного вещества около 22:00 по Москве. Ученые оценили силу ожидаемой магнитной бури как умеренную.