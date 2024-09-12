«Из-за схваток сняли с поезда»: спустя 55 лет женщина ищет семью, которая не оставила ее мать с младенцем в чужом городе

— Мы жили у них около месяца. А затем они проводили маму на поезд, она благополучно добралась до дома. Какое-то время они еще переписывались с моими родителями, помню, что у нас хранились письма от этой семьи из Улан-Удэ. Историю своего появления на свет я знаю с детства. Ее часто вспоминали на любом семейном празднике. Подшучивали над папой, мол, вот он как отличился! У меня уже давно своя семья, муж и двое детей: 30-летний сын и 25-летняя дочь. И они тоже знают ее. Но я почему-то никогда не интересовалась деталями, не узнавала подробностей.