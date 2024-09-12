«Из-за схваток сняли с поезда»: спустя 55 лет женщина ищет семью, которая не оставила ее мать с младенцем в чужом городе

«Ищу семью, которая оказала неоценимую помощь моим родителям, когда я только родилась!». Пост с таким обращением в социальных сетях опубликовала 55-летняя Алина Главинская из города Биробиджан, что находится на Дальнем Востоке страны. В далеком 1969 году, ее родители, Виктор Меркулов и Надежда Мойсеенко, оказались в непростой ситуации. Возвращаясь из отпуска, глава семьи случайно отстал от поезда, а в это время у его супруги начались преждевременные роды. Женщину сняли с поезда и отправили в роддом Улан-Удэ, где на свет и появилась Алина. Надежда оказалась одна в незнакомом городе без вещей, денег и с новорожденной дочкой на руках. Молодой маме помогли совершенно незнакомые люди. Их сейчас и ищет жительница Дальнего Востока. Подробности в материале КП-Иркутск.
Разлучились в поезде.
— В 60-е годы мой отец был вдовцом с двумя детьми. Мама находилась в разводе, воспитывала дочку от первого брака, — рассказывает Алина Главинская. — Познакомились они в стройотряде на Дальнем Востоке. Маме тогда было 28, а папе 35. Решили обосноваться в Биробиджане и жить вместе со всеми детьми. Официально брак не регистрировали, но были одной большой, дружной семьей. У всех детей разница друг с другом в три года. Самый старший, сводный брат, старше меня на 9 лет.
В начале 1969 года Надежда узнала о том, что беременна. Четвертый ребенок должен был появиться на свет в конце сентября, поэтому лето семья решила провести на малой родине женщины — в городе Гомель, что в Белоруссии. Компанию им составила двоюродная сестра Надежды и ее дочь. В августе, когда отпуск подошел к концу, путешественники возвращались домой на поезде, следовавшим сообщением Москва-Владивосток.
— На одной из станций в Иркутской области отец выскочил из поезда, чтобы купить продукты. Но на железнодорожных путях перед его поездом остановился грузовой состав, и быстро вернуться к своему вагону у него не получилось, а остановка была короткой. В итоге он отстал от поезда и остался на станции. А вся семья поехала дальше…
В это же время у Надежды, вероятно, из-за переживаний о муже, раньше положенного срока начались схватки. Ближайшей станцией по пути следования, куда можно было вызвать скорую помощь, был город Улан-Удэ. Роженицу сняли с поезда и отправили в роддом. А сестра женщины, взяв заботу о племянниках, продолжила путь к дому. Так, 26 августа 1969 года на свет и появилась Алина.
Встречал из роддома двух женщин.
— В палате мама познакомилась с женщиной, у которой примерно в эти же дни родился сын. Она рассказала ей свою историю. Эта милая женщина поддерживала ее морально. В результате, когда пришло время выписываться из роддома, муж этой женщины встречал не только свою жену с сыном, но и нас с мамой. Причем приобрел даже необходимые вещи для меня: одеяльце, пеленки и т.д. А папа в это время, добравшись до дома и узнав о том, что у жены начались роды в поезде, начал ее искать. Каким-то образом ему удалось связаться с этой семьей.
Милосердные новые знакомые, переживая за состояние новорожденной Алины, посоветовали Надежде не рисковать, а отложить отъезд в Биробиджан и подождать, когда девочка немного окрепнет. Предложили на время разместиться в их доме. Молодая мама согласилась.
— Мы жили у них около месяца. А затем они проводили маму на поезд, она благополучно добралась до дома. Какое-то время они еще переписывались с моими родителями, помню, что у нас хранились письма от этой семьи из Улан-Удэ. Историю своего появления на свет я знаю с детства. Ее часто вспоминали на любом семейном празднике. Подшучивали над папой, мол, вот он как отличился! У меня уже давно своя семья, муж и двое детей: 30-летний сын и 25-летняя дочь. И они тоже знают ее. Но я почему-то никогда не интересовалась деталями, не узнавала подробностей.
«Верю в теорию шести рукопожатий».
Алина даже не знает имен тех добрых людей, которые пришли на помощь ее маме. Родителей уже нет в живых и спросить не у кого, а письма, которые отправляла семья ее родителям, сгорели в страшном пожаре. Единственное, что сохранилось в памяти, это то, что мужчина той второй роженицы был военнослужащим.
— В августе этого года мы с мужем отдыхали на острове Ольхон в Иркутской области, впервые за долгое время поехали на поезде. И, проезжая станцию Улан-Удэ я в очередной раз вспомнила эту историю. Мне захотелось отыскать эту семью или людей, которые что-либо помнят о событиях того времени. Я понимаю, что информации мало. Да и возраст этой семейной пары уже преклонный. Но есть же их сын. Может они также рассказывали эту историю ему или своим близким? Вдруг сработает «теория шести рукопожатий»? Я была бы рада этому!
Вернувшись домой после отпуска, Алина написала пост в социальных сетях о своей истории и разместила ее в некоторых сообществах Улан-Удэ. Подписчики поддержали женщину и пожелали ей удачи в поисках. Алина надеется, что ей удастся найти нужных людей или их сына и лично поблагодарить за оказанную помощь.