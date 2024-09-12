Новые муниципальные округа хотят создать в Иркутской области

В Иркутской области думают над тем, чтобы объединить все поселения Заларинского района в муниципальный округ. Это поможет повысить качество жизни населения, а также благоприятно скажется на социально-экономическом развитии территории. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.