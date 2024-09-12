Новые муниципальные округа хотят создать в Иркутской области

В Иркутской области думают над тем, чтобы объединить все поселения Заларинского района в муниципальный округ. Это поможет повысить качество жизни населения, а также благоприятно скажется на социально-экономическом развитии территории. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.
— Также работаем над объединением поселений Балаганского района. Инициатива принадлежит депутатам местной думы, в районе проведены публичные слушания, жители поддерживают преобразование, которое повысит эффективность органов местного самоуправления, — рассказывает Виталий Перетолчин в своем телеграмм-канале.
На данный момент в Приангарье образовали два новых муниципальных округа — Усть-Илимский и Чунский. Благодаря этому появилось много возможностей. Например, можно эффективнее участвовать в федеральных программах и получать отчисления из регионального бюджета.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, когда дадут отопление в областном центре.