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Новые муниципальные округа хотят создать в Иркутской области

Изменения коснуться Заларинского и Балаганского районов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области думают над тем, чтобы объединить все поселения Заларинского района в муниципальный округ. Это поможет повысить качество жизни населения, а также благоприятно скажется на социально-экономическом развитии территории. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин.

— Также работаем над объединением поселений Балаганского района. Инициатива принадлежит депутатам местной думы, в районе проведены публичные слушания, жители поддерживают преобразование, которое повысит эффективность органов местного самоуправления, — рассказывает Виталий Перетолчин в своем телеграмм-канале.

На данный момент в Приангарье образовали два новых муниципальных округа — Усть-Илимский и Чунский. Благодаря этому появилось много возможностей. Например, можно эффективнее участвовать в федеральных программах и получать отчисления из регионального бюджета.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, когда дадут отопление в областном центре.