Новосибирские ученые разработали систему подавления БПЛА

Компания «Сибсайнс», входящая в технопарк новосибирского Академгородка, разработала программно-аппаратный комплекс, использующий искусственный интеллект для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов БПЛА в условиях городской среды. Об этом сообщил генеральный директор компании Влада Козина в разговоре с ТАСС.
— Если мы работаем в тихом поле, это одна история. Но когда мы ставим оборудование в черте города, где высокий радиошум, непросто вычленять из него сигналы, похожие на те, что передает беспилотник. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать сигнал от беспилотника в зашумленной городской среде, — поделилась она.
Система оснащенная искусственным интеллектом автоматически включает систему подавления летательного аппарата при его обнаружении. Дальность действия такой системы составляет 1,4 км. Устройства, из которых состоит комплекс, будут устанавливаться на крышах зданий, а также особо охраняемых объектах.