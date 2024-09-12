Новосибирские ученые разработали систему подавления БПЛА

— Если мы работаем в тихом поле, это одна история. Но когда мы ставим оборудование в черте города, где высокий радиошум, непросто вычленять из него сигналы, похожие на те, что передает беспилотник. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать сигнал от беспилотника в зашумленной городской среде, — поделилась она.