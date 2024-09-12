Жители Екатеринбурга больше не смогут скрывать номера на платных парковках

В Екатеринбурге на платных парковках установят стационарные камеры. Они будут фиксировать автомобили при въезде на участки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.
— Данные комплексы будут установлены на уже созданном парковочном пространстве города Екатеринбурга. Вновь приобретенные комплексы в количестве трех камер планируются для расширения платного парковочного пространства, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Помимо этого, отмечается, что комплексы сделают бесполезным закрытие водителями автомобильных номеров. Они будут фиксироваться оперативно в момент въезда автотранспорта на парковочное место.
Ранее стало известно, что новые знаки появятся на улицах Екатеринбурга. Парковку запретят на восьми участках.