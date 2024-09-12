Случаи бродяжничества отметили среди детей восьми лет в Ростовской области

— 8−9 лет — бродяжничество, воровство или клептомания, когда все подряд берут, но не с целью обогатиться. Также отмечаются случаи травли. Если раньше это были школьники 11−12 лет, то сейчас уже дети 8 и 9 лет. Речь идет как о жертвах, так и об агрессорах, — рассказала Анна Хоботова.