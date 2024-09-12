Случаи бродяжничества отметили среди детей восьми лет в Ростовской области

В Ростове-на-Дону негативные тенденции в поведении несовершеннолетних ребят перечислила руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова.
— 8−9 лет — бродяжничество, воровство или клептомания, когда все подряд берут, но не с целью обогатиться. Также отмечаются случаи травли. Если раньше это были школьники 11−12 лет, то сейчас уже дети 8 и 9 лет. Речь идет как о жертвах, так и об агрессорах, — рассказала Анна Хоботова.
Специалист также отметила, что зависимость от гаджетов у детей сейчас проявляется уже в возрасте 7−8 лет. Этому влиянию подвержены даже те мальчики и девочки, которые не умеют читать и писать.
При этом, по словам Анны Хоботовой, все перечисленные тенденции касаются «далеко не всей молодежи».