Суд выписал из квартиры в Москве напавшего на Брянскую область лидера РДК

Суд выписал главу РДК Дениса Капустина из московской квартиры по просьбе его матери. Мужчина давно живет на Украине, в России его заочно приговорили к пожизненному заключению. Мать еще несколько лет назад признавалась, что у нее «проблемы с сыном», который был футбольным фанатом и радикалом. В 2023 году основанный Капустиным РДК напал на приграничные села в Брянской области и совершил рейды в Белгородскую область. Также, по данным ФСБ, мужчина планировал покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева.
Перовский суд Москвы выписал из квартиры главу воюющего за Украину «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, сообщило агентство ТАСС.
Иск в суд направила ~мать Капустина~ Мария Корчагина. Она заявила, что Капустин не подал заявление о принятии наследства и не изъявил желания вступить в права наследования. Кроме того, по месту регистрации в квартире он никогда не проживал и расходов по ее содержанию и ремонту не нес.
Женщина также отметила, что сейчас ее сын постоянно живет не в России. Все эти доводы суд посчитал весомыми и снял Капустина с регистрационного учета. В решении суда говорится, что обсуждаемая квартира находится в Новогиреево по адресу Зеленый проспект, дом 39 к. 4.
В конце февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за государственную измену, попытку теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ и создание террористического сообщества.
Еврейский беженец, фанат и радикал.
Капустин родился в Москве в 1985 году, в 2001 году его семья ~переехала в Германию как «еврейские беженцы»~. Подростком он присоединился к ультраправым немецким футбольным фанатам. Самим футболом не интересовался, только насилием.
«Я не люблю футбол, я люблю мордобой Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен», — говорил Капустин в интервью.
Кроме футбольных драк, по собственным словам, занимался тем, что «бил морды мигрантам». Спустя несколько лет вернулся в Россию и решил зарабатывать деньги на своих увлечениях. Молодой Капустин основал в 2007—2008 годах турнир боев без правил «Дух воина» и марку одежды для правых White Rex. Параллельно подрабатывал уборщиком и вышибалой, часть денег на бизнес занял у родственников. Идея выстрелила, бренд White Rex стал очень популярным, а «Дух воина» проходил за границей, например, в Риме.
Организаторы старались открыто не пропагандировать национализм, хотя на турнире выступал сам Максим Марцинкевич («Тесак»), да и в целом, как описывала газета «Коммерсантъ», «приходили только те, кто уже имеет конкретные взгляды». Отсутствие публичной пропаганды позволяло избежать проблем с полицией и даже сотрудничать с властями. Так, White Rex поддерживал Фонд развития спорта и патриотизма вице-президента Федерации профессионального бокса России.
Сам Капустин на волне популярности начал скрывать личность и возраст, представлялся как Никитин. White Rex и дружба с футбольными хулиганами и правыми экстремистами по всей Европе сделали его одним из самых узнаваемых и влиятельных активистов этой среды.
В 2019 году СМИ связывались с матерью Капустина — тогда она жила в Германии. В разговоре с немецким Der Spiegel женщина заявила, что у нее «проблемы с сыном», но не пояснила, что имеет в виду, захлопнув перед журналистами дверь.
Проблемы с властями и создание РДК.
Первое известное уголовное дело на Капустина завели в Германии в 2014 году за драку футбольных фанатов. В 2019-м ему закрыли въезд в ЕС из-за «стремления нарушить основы свободного демократического строя». Сам мужчина к тому моменту уже жил на Украине, куда переехал в 2017-м по приглашению местных неонацистов. В 2018 году Капустина задержали на Украине по подозрению в изготовлении амфетамина, на пару лет он пропал из публичного поля.
Снова привлек к себе внимание в 2021 году призывами громить киевские ночные клубы за поддержку ЛГБТ и нападением на марш последних. После начала СВО заявил о поддержке Украины, объяснив это тем, что Россия «относится к националистам плохо». При этом признавался, что «кайфует от войны».
Он создал РДК, вступить туда могли только «этнические русские, граждане РФ». Широкому кругу «корпус» оставался неизвестен до нападения на приграничные села в Брянской области весной 2023 года. Тогда группа боевиков вместе с Капустиным пересекла границу, чтобы снять пропагандистские видео и фото в местных населенных пунктах. Нападавшим удалось вернуться на Украину, позже, весной и летом, РДК совершил рейды в Белгородскую область.
По данным Федеральной службы безопасности, в 2023-м Капустин также готовил покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, преступление удалось предотвратить.