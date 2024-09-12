Суд выписал из квартиры в Москве напавшего на Брянскую область лидера РДК

Суд выписал главу РДК Дениса Капустина из московской квартиры по просьбе его матери. Мужчина давно живет на Украине, в России его заочно приговорили к пожизненному заключению. Мать еще несколько лет назад признавалась, что у нее «проблемы с сыном», который был футбольным фанатом и радикалом. В 2023 году основанный Капустиным РДК напал на приграничные села в Брянской области и совершил рейды в Белгородскую область. Также, по данным ФСБ, мужчина планировал покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева.