Певица Кристина Орбакайте отказалась проводить концерты в Новосибирске

Напомним, что певица должна была приехать с концертом в Новосибирске 8 марта 2024 года, однако разгорелся скандал по этому поводу и 20 января правозащитная организация «Радетель» направила обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с требованием отменить выступление дочери Аллы Пугачёвой. Аргументом против выступления певицы стал тот факт, что её семья проживает в США и имеет американское гражданство.