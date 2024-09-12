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На Кубани не хватает врачей

Сейчас работодатели из Краснодарского края ищут в общей сложности более 2-х тысяч медработников, в том числе узких специалистов и врачей ВОПов. Помощь в решении жилищного вопроса — один из главных факторов, которые привлекают врачей в наш регион.

Источник: Freepik

В этом году на покупку 57 квартир для медиков запланировано выделить средства из краевого бюджета. В прошлом году было куплено 32 квартиры, за последние четыре года — 235, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Нехватка медицинских кадров остается одной из актуальных проблем не только Кубани, но и всей страны. Увеличение числа вакансий свидетельствует о росте потребности в высококвалифицированных специалистах. Обеспечение жильем не только помогает привлечь новых специалистов, но и способствует удержанию уже работающих врачей на местах, — прокомментировала парламентарий.

медицина