В Омске продолжается перевод домов с печного отопления на газ

В Омске стартовал процесс перевода домов с печным отоплением на газ в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
Жители частного сектора могут получить субсидию до 212 тысяч рублей за установку газоиспользующего оборудования и разводку газа на своем участке. На данный момент 705 омичей получили компенсацию на сумму 122,5 миллиона рублей.
В этом году, с учетом субсидий правительства Омской области и городского бюджета, общий объем финансирования проекта составил примерно 178,7 миллиона рублей.
Важно помнить, что для участия в проекте необходимо соблюсти определенные условия:
— Жилище должно быть индивидуальным или блокированным.
— Перевод на газовое отопление должен произойти в 2023—2024 годах.
— Собственник не должен получать другие компенсации за эти работы.
Прием заявок на получение компенсации продолжается до 29 ноября 2024 года. Заявки, поданные после этой даты, будут рассматриваться только в 2025 году.
Для получения консультаций и оформления компенсаций омичи могут обращаться в окружные администрации по месту жительства. Контактные данные для каждого округа опубликованы.