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В Омске продолжается перевод домов с печного отопления на газ

Жители частного сектора могут получить субсидии на установку газового оборудования.

В Омске стартовал процесс перевода домов с печным отоплением на газ в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Жители частного сектора могут получить субсидию до 212 тысяч рублей за установку газоиспользующего оборудования и разводку газа на своем участке. На данный момент 705 омичей получили компенсацию на сумму 122,5 миллиона рублей.

В этом году, с учетом субсидий правительства Омской области и городского бюджета, общий объем финансирования проекта составил примерно 178,7 миллиона рублей.

Важно помнить, что для участия в проекте необходимо соблюсти определенные условия:

— Жилище должно быть индивидуальным или блокированным.

— Перевод на газовое отопление должен произойти в 2023—2024 годах.

— Собственник не должен получать другие компенсации за эти работы.

Прием заявок на получение компенсации продолжается до 29 ноября 2024 года. Заявки, поданные после этой даты, будут рассматриваться только в 2025 году.

Для получения консультаций и оформления компенсаций омичи могут обращаться в окружные администрации по месту жительства. Контактные данные для каждого округа опубликованы.