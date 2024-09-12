Заморозки до −2 градусов: синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области

Высокое атмосферное давление может оказывать негативное воздействие на людей, у которых повышенная метеочувствительность. По данным медиков, при таком давлении отмечается небольшое сокращение частоты пульса и снижение минимального кровяного давления. Более редким, но глубоким становится дыхание. Незначительно понижается слух и обоняние, голос становится приглушённым.