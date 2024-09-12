Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки до −2 градусов: синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области

Ночью 13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2 градусов. Об этом предупредил Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Pchela.News

Заморозки ожидаются под влиянием блокирующего антициклона. Он принёс на Южный Урал не только похолодание, но и высокое атмосферное давление 752−756 мм.рт.ст. Это выше средней многолетней нормы сентября на 12−16 мм, отметили синоптики.

Высокое атмосферное давление может оказывать негативное воздействие на людей, у которых повышенная метеочувствительность. По данным медиков, при таком давлении отмечается небольшое сокращение частоты пульса и снижение минимального кровяного давления. Более редким, но глубоким становится дыхание. Незначительно понижается слух и обоняние, голос становится приглушённым.

К счастью, морозная погода не установится надолго. Завтра днём воздух в Челябинской области вновь прогреется до +17… +22 градусов.